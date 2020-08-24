麥格理首次在台灣證券市場推出恒生指數（HSI）權證。麥格理權證於今日(8/25)一口氣推出8檔連結香港恒生指數的權證，投資人將可在台灣參與香港股市的漲跌。

恒生指數權證的推出是在香港成為全球頭條新聞和香港市場較為波動的時候。首批發行將有4檔看漲的認購權證和4檔看跌的認售權證，履約價從18,000點至32,000點不等，以迎合不同風險偏好和對市場前景的看法的權證投資者。權證代碼為: 4檔認購權證 03048F~03051F以及03006Q~03009Q的4檔認售權證。

恒生指數是反映香港股市走勢的重要指標。恒指追蹤包含了金融，公用事業，地產和工商業四大分類指數，涵蓋了港股50檔市值最大及流動性最佳公司的每日股價變化，包括國際級及香港在地企業，像是: 匯豐控股，友邦保險，港交所，恒生銀行，也包含了在中國在香港上市的大陸公司，像是: 騰訊、中國平安、中國建設銀行，近期還將加入阿里巴巴與小米等投資人耳熟能詳的大企業。

麥格理台灣證券分公司副總經理虞逸真表示：恒指權證的發行將允許台灣交易者和投資者利用其現有的交易帳戶就可進行全球布局，投資組合多樣化也提高了獲利的可能。加上香港交易所發展成熟，標的無漲跌幅限制，搭配權證小資金的特性，恒生指數權證能更充分發揮權證槓桿的特性。

為強化提升權證商品能見度，虞逸真也說：「麥格理致力於協助投資人更專業且清楚認識權證商品，並將引進國外熱門標的，讓投資人身在台灣但能放眼全球。未來我們將會舉辦各式權證講座與研討會，涵蓋基礎入門教學到權證應用層面，我們也期待與兩大證券交易所和證券業者合作，一同推廣權證，為權證市場開創新一波商機。」

(時報資訊)