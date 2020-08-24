近期重金屬中藥事件延燒，再度喚起國人對鉛中毒的重視，台大醫院今日公布鉛中毒研究結果，證實早期鉛暴露會藉由調控DNA的甲基化間接造成動脈硬化，呼籲政府推動國內大型人體生物監測，釐清國人鉛暴露的現況。

台大醫院環境職業醫學部主任蘇大成率領研究團隊，針對國內12至30歲青年進行研究，發現尿液中鉛濃度越高，動脈中的內皮層厚度就會越厚，不僅會造成動脈硬化，也會增加41％的代謝症候群風險。

這項基因甲基化研究中，共有738位青年參與，蘇大成說，研究指標是要看鉛中毒對基因甲基化的影響，過程中將較為嚴重的50％與較不嚴重的50％進行比對，發現在鉛、鎘暴露下確實會增加動脈硬化風險，鉛濃度較高者，頸動脈厚度甚至可增加14％。

蘇大成說，雖然國外早已有類似發現，但這次研究還請統計專家來做相關性連結，藉由詳細的數學模型，更能佐證早期鉛暴露與動脈硬化的關聯。

另外，研究中也發現，在其中31個雙北地區家庭中，竟有9戶早晨第1公升的水中鉛含量超過6微克，至於台大屋齡超過60年的校舍中，更超標至250微克，皆高於一般國際上所訂之標準。

恩主公醫院副院長林建宇則說，若長期暴露在鉛環境下，可能會造成慢性鉛中毒，除動脈硬化外，還可能造成腎衰竭、過敏氣喘等免疫失調症狀，嚴重者可能造成智力下降，近期也有國外研究顯示，鉛濃度與骨質密度具關連性，會增添骨折風險。

蘇大成表示，民眾早上或返家時可先開自來水水龍頭，讓水流一至兩分鐘，將沉積在管路的鉛排出，就能有效降低水中的鉛含量，或可選用經認證可去除鉛的淨水器，平時多補充豆製品、肉類、牛奶等排鉛食物，有助於中和體內鉛含量幫助代謝。

(中時 )