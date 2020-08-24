網路出現時代力量前主席黃國昌痛批苗栗縣議員曾玟學的錄音檔，造成曾玟學退黨。也是時力成員的「人渣文本」周偉航表示，曾玟學中計了，民進黨真的把他惹火了！對此，民進黨立委鄭運鵬則稱，時代力量內部問題和民進黨沒有關係，不知道這種指控是從哪裡來的。

網路上近來流出一份前黨主席黃國昌痛批苗栗縣議員曾玟學的錄音檔出現。據《新頭殻》報導，黃國昌在錄音檔中批曾玟學，如果沒有他支持，曾能「選得上」決策委員嗎？曾玟學聽完這份錄音檔後，23日痛苦表示，沒辦法在這樣的組織文化中繼續下去，只好宣布退出時力。

對此，黃國昌也做出回應，表示對於曾玟學退黨感到錯愕、難過，指控音檔遭惡意剪接。周偉航更表示，曾玟學中計了，甚至直言被民進黨惹火了。

對於周偉航的點名，鄭運鵬今在臉書澄清，直言時代力量內部問題，和民進黨完全無關，他們內部誰罵誰，誰要退黨，都不是民進黨能掌握控制的，不知道這種指控是從哪裡來的。

鄭運鵬更表示，雖然他們內部問題不便評論，也是不知道確實原因為何，但是，過去民進黨長期被時代力量質疑什麼黑箱運作、派系運作，其實這些都是政黨集體運作的正常現象，過去被新興政黨拿來以道德假道學批評，現在不但他們經不起自己的檢驗，也算是還民進黨公道。時代力量從去年二位立委退黨，到今年多位議員退黨，顯然有路線問題，路線選擇他們完全尊重。

鄭運鵬認為，民進黨本來可以和時代力量有很好的合作可能，但是因為時力的路線選擇而無法成形，非常可惜。時代力量退黨的立委和議員，民進黨團現在都是合作愉快，沒有強迫或要求他們加入民進黨，這就是最好的證明。

(中時新聞網)