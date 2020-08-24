台南市37區即將達成「區區有日照」的目標。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

台南一區一日照即將完成最後一塊拼圖！長照2.0上路，台南市歷經3年的努力，目前已在全市36個行政區布建63家日間照顧中心，目前僅剩關廟區尚未建構，數量居全台之冠。不過，市府社會局已擇定在關廟老人文康中心設立日照中心，希望能搶在下個月完成立案啟用，減輕關廟地區家有失能、失智老人的照顧壓力，實踐在地健康老化的長照政策。

台灣進入高齡化社會，長期照顧需求也隨之增加。有鑑於此，中央推動長照2.0，要求各縣市積極布建長照機構，落實「區區有日照」的目標，減輕民眾及家庭的照顧負擔。

市府社會局照管中心主任洪明婷表示，長照2.0布建的日照中心，主要是針對65歲以上的失能老人、50歲以上失智症者、失能身心障礙者，以及未接受機構收容安置、未聘僱看護、未領有政府提供特別照顧津貼或其他照顧費用補助者，提供生活照顧、生活自立訓練、健康促進、文康休閒活動、提供或連結交通、家屬教育及諮詢、護理、復健、備餐等服務。

洪明婷指出，日照中心的布建，類似「老人幼兒園」的概念，長輩白天到日照中心，由專業人員提供照顧服務，讓子女可以安心就業、就學，夜間再返家一起共享天倫之樂，如此即可減輕家庭的照顧壓力。

洪明婷還說，目前台南市已有63家日間照顧中心，服務人數約1300多人，家數為全台之冠，分布在全市36個行政區，僅剩關廟區還沒有日照中心，但也已進入規畫籌辦階段，將設立在關廟老人文康中心，正進行使用執照變更，希望能趕在9月立案，完成後即可達成「區區有日照」的目標。

(中時 )