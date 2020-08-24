隆達電子發表全系列新一代I-Mini LED背光產品，分別採用了COB、DOB、微透鏡陣列等三大技術，產品應用包含電視、桌上監視器、筆記型電腦、車用面板與航海顯示器等，目前已陸續量產並交貨。

隆達電子自2018年即率先量產Mini LED背光，此次更發表四款新一代I-Mini 產品，發揮從晶粒、封裝、驅動設計到光學模組之一條龍技術能力。隆達之新一代I-Mini背光產品，全系列採用COB（Chip on Board）技術，直接將隆達自製之Mini LED覆晶晶粒植於燈板上，可達到零OD（Optical Distance，混光區域）的超薄設計。而DOB(Driver on Board)技術，直接將驅動IC與微控制器（MCU）整合於燈板上，進行多分區區域控制，新一代多通道的驅動IC架構將背光控制區域數提升了5倍，可達到1000分區以上，同時IC顆數可減少50%，並配合微控制器的邏輯迴路控制，達到1,000,000:1的高對比度。此外，搭配最新的微透鏡陣列技術，光學設計可達到超廣角的出光（>160°）及較高的取光率，將面板亮度提升至1600 nits，為傳統面板亮度之三倍。

新一代I-Mini背光產品中，最為市場期待的莫過於Mini LED電視，隆達將率先推出65吋I-Mini Blue電視背光產品，使用約兩萬顆Mini LED晶粒，並結合三大技術及一條龍的優勢，從磊晶亮度、晶粒品質、封裝製程、基板選用…等各段整合，設計出超過1,000區及達到高動態對比1600的Mini LED電視，大幅拉升明暗對比與亮度。此外，隆達亦將新品推向車用面板，發表了12.3吋車用背光產品，最高亮度1600 nits讓戶外強光下仍可清晰讀取資訊，且大於360區的區域控制可大幅提高明暗對比，更選擇光學耐受性高之特殊膠材，壽命可達五萬小時，不論在亮度與可靠度都突顯了I-Mini背光產品的優勢，此優勢及規格同步延伸應用於航海顯示器，可預期未來兩年，在陸、海、空的專用顯示器，都會是Mini LED適合發揮的產品範籌。

此外，在17.3吋筆電與34吋桌上型監視器之I-Mini背光，隆達也進行改款，獨特光學設計將Mini LED晶粒數減少了20%以上、仍可達到精細的區域控制、同時兼顧超薄外型，將為電競玩家與專業的設計創作者帶來全新的立體視覺震撼。

隆達電子產品事業群副總經理李存忠表示，隆達自2018年率先量產Mini LED背光產品至今，在Mini LED背光市場持續居領先地位。此次隆達將三大技術應用於新一代Mini背光產品，更將應用範圍延伸至電視與車用面板，宣示了量產力與品質可靠度，並積極與品牌廠及面板廠合作，邁入大量量產階段。隆達可預見Mini LED市場將於2021～2022年快速成長，並延伸至更多應用。

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