跑馬地紙盒藏屍案，是一宗香港曾轟動一時的命案，發生在1974年12月17日，年僅16歲的女學生卞玉英，被發現祼體折成詭異形狀，棄屍在跑馬地一個電視機紙盒中。

紙盒藏屍案在香港具有很大爭議性，爭議的焦點在，此案是香港首宗沒有動機、沒有人證、沒有吻合指紋，只利用環境證據及當時還在幼嫩期的「科學鑑證技術」而定罪的謀殺案。

1975年遭逮捕的歐陽炳強。（網路照片）

而被警方逮捕並被判刑的歐陽炳強，20多年一直自稱無辜，也有許多人認為他是無辜的。歐陽炳強1975年11月被裁定謀殺罪名成立，按例判處死刑，但由於英國已廢除死刑，因此當時港督特赦為終身監禁。90年代初由於法例修改，終身監禁犯可有條件假釋，歐陽炳強終於在1997年承認並申請假釋，終於在入獄28年後的2002年獲假釋出獄。

跑馬地紙盒藏屍案被改編成電影，由任達華（右）飾演歐陽炳強，葉童（中）演他的妻子。（電影畫面截圖）

整起案件也被改編為電影《紙盒藏屍之公審》，由任達華飾演歐陽炳強、葉童演出他的妻子。

1974年12月16日下午5點半，16歲的女學生卞玉英離家外出，6點半在背景喧譁的地方致電同學陳彬彬，相約跑馬地電車站見面，但陳彬彬到達後不見其蹤跡。

第二天，44歲的清潔工人林嫂在黃泥涌道街上發現一個日立牌S67B型的電視機紙箱（另一說法是獸醫診所職員胡永康發現發現的），紙盒裡面是一具赤裸的女屍，警方調查後證實女屍正是卞玉英。

檢查屍體發現，兩個個乳頭被割去，下體有被灼傷的痕跡，驗屍後發現：死者被人用右臂箍頸勒斃，下體的灼燒應該是燒焊器導致，處女膜仍完整，沒有被性侵過的痕跡。

警方從死者同學口中得知，卞玉英經常到雪糕店吃雪糕，碰巧一名警員到安美雪糕店借用電話，發現裡面有不少工程器材和紙盒，於是將目標鎖定為安美雪糕店。

警方隨後翻查了雪糕店當晚的當班記錄，發現只有兼職的26歲中國籍男子毆陽炳強在店內工作，除此之外，還發現卞玉英指甲中的衣物纖維與歐陽炳強的西裝吻合。其長發上的兩小塊電線膠皮及紙屑與雪糕店工廠的物件一模一樣。警方因此懷疑卞玉英是到雪糕店買雪糕及借電話時，被毆陽炳強侵犯後反抗而遭毒手。

1975年毆陽炳強被以科學鑑證技術定罪，判處死刑。1977年2月9日被當時的港督麥理浩特赦，改為終身監禁。

此案疑點太多，包括：

1. 受害人死亡時間一改再改。

2. 紙盒上的指紋不是歐陽炳強的。

3. 警方沒有調查過死者的夜校男同學。

4. 當日卞玉英的夜校簽到簿碰巧不翼而飛。

5. 案發地點找不到卞玉英的指紋，也找不到卞玉英的隨身物品。

6. 沒有證據證明死者身上發現的269條纖維中與歐陽炳強衣服吻合的7條纖維，是由歐陽的衣服而來的。。

7. 歐陽炳強新婚燕爾，夫妻恩愛；任職政府文員，職業穩定；找不到確切的殺人動機。

8. 檢察官引導陪審團：此案依賴許多環境證據，若綜合證據後沒有合理懷疑，便可判被告有罪，任何案件都不能100%肯定。

9. 當時的警察貪污成風，而廉政公署剛剛成立，警方壓力巨大，破案心切，有可能栽贓嫁禍，誣陷好人。

(中時新聞網)