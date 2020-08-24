《台北台中米其林指南2020》今（24日）在台中發表，這本被譽為「美食聖經」的評鑑，自2018年首度引進台灣後，已成為餐廳、饕客、民眾心中不可動搖的食尚範本。究竟紅色小本子有什麼魅力，能征服全球味蕾？其實與八竿子打不著的「輪胎」有絕對關係。

能被選為米其林，是餐廳登上最高殿堂的榮譽象徵，但當年米其林指南的誕生，一開始並不包括美食。

製造、銷售輪胎的米其林兄弟安德烈與艾德華，在1900年出版第一本米其林手冊，僅印刷3萬5000冊，提供用路人慣用資訊，包括加油站、修車廠、火車站、郵局、藥房等。後來因應顧客需求，陸續加入餐廳、旅館。

隨著時代演變，消費水準提高，米其林兄弟認為，應鼓勵人們「開車出去吃飯」，車常開，對輪胎業績也有幫助，便逐漸引進評鑑制度，建立星級標準。1936年，米其林首度針對3星提出完整說明；那年，全法國只有23家餐廳被列為米其林3星。

至於米其林指南的另一重點刊物《必比登推薦》，「必比登」是米其林輪胎的吉祥物名，也就是大家熟知的「米其林寶寶」。

(中時新聞網)