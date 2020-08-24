2022台北市長選舉，國民黨將由誰出馬，已逐漸成為外界關注焦點！日前著名網紅「鬼才阿水Awater」曾說前高雄市長韓國瑜下一步仍是劍指六都，不是選桃園市長就是台北市長，但台北市最大變數是同黨立委蔣萬安。資深媒體人韋安則點出三個舉動，直呼「藍營2022台北市長選戰，已經開始了嗎？」

2022台北市長國民黨人選，前立法院長王金平看好蔣萬安，認為他是強棒之一，建議蔣要主動，黨中央也要給予指導。蔣萬安被問及是否參選台北市長一事，蔣說才剛連任立委，現階段民眾期待，可能還是在立法院好好表現。

韋安則在臉書表示，有人力拱蔣萬安、韓國瑜開始到台北走動、國民黨台北市議員羅智強騎電動車環島，「藍營2022台北市長選戰，已經開始了嗎？」

網友則表示「我認為韓去選桃園」、「別再拱韓了，是要他再受辱幾年」、「借用暐瀚說的話，藍營難贏，北市有黃珊珊，鄭麗君，陳時中都是強棒，桃園有鄭運鵬或大黑馬出現，都很難選」、「感性面講，希望韓總離開政治圈，享受家庭生活。理性面講，卻希望韓總去挑戰KMT黨主席，並不是為了要選舉，而是徹底改革KMT」、「我覺得選台北跟桃園的機會很低，最適合的應該是黨主席。台北有蔣萬安，桃園還有議長邱奕勝」、「韓國瑜若出來選，一定又成箭靶」、「蔣萬安不是對手」。

(中時新聞網)