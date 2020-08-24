原以為只是單純去看房子，竟鬧出撞鬼事件！一名女子在臉書社團分享她自己撞鬼的恐怖事件，，她表示與好友去看房，一進入屋內便覺得頭很暈，屋主便表示最近牆壁剛粉刷完畢，因此讓原PO誤以為是油漆而導致頭暈，也就沒多想了，由於屋內的格局很怪，很多小空間，但最怪的事情就是在晚上她們各自返家之後。

原PO在《靈異公社》表示，自己好友一起去看房子，一進到屋內便覺得頭暈不適，但屋主說是因為牆面剛油漆沒多久，才會導致頭暈的狀況，也就讓她沒再多想了。而屋內的格局也相當怪異，有許多不合理的小隔間，原PO在賞屋時，還撥打視訊電話給另一個友人，友人透過鏡頭便說「不要這間」！

隨後原PO也就和好友各自返家，就在那晚，她失眠到凌晨4點，這中間她試圖讓自己進入睡眠狀態，但卻突然聽到救護車及汽車按喇叭的聲響，這聲音維持了將近半小時之久，讓她幾近崩潰。好不容易睡著後，她卻又被夢驚醒，她夢見自己在一個房間內上吊自殺，而那間房正是她昨天與友人一同去看屋的其中一間房間。

由於夢境讓她十分驚恐，她撥打電話將此事告訴朋友後，得知自己「被跟了」，最可怕的還在後頭，她們通話進行到一半，手機似乎是有電磁波干擾一般，一直斷訊，但偏偏兩人的手機訊號都顯示滿格；接著自家的廚房門竟在無風的狀態下，用力的關上，嚇得她起雞皮疙瘩。

最令人害怕的是，她把當時在屋內所拍下的照片，傳給一位有靈異體質的朋友，請對方看是否有什麼怪異之處，豈知，對方傳來了「上吊」二字，不謀而合的解釋讓她瞬間傻眼，因為她根本就沒有跟這位朋友說過自己的夢境。

在友人建議下，當時看屋的兩人都趕緊去廟裡拜拜求平安符，之後便將其帶在身邊，失眠的症狀也就緩解了，而該篇文的底下也有許多網友表示，「若在賞屋的當下，覺得有一點不適，就別考慮了，即便那間屋子沒發生過什麼事，也與本身磁場不合。」

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(中時新聞網)