受到新冠肺炎疫情影響，原定於今年4月舉行的台積電年度盛會「全球技術論壇」將與「開放創新平台生態系統論壇」於本月25日改由線上方式舉辦，並由台積電總裁魏哲家主持。台積電受到地緣政治、科技產業趨勢轉變影響，包括華為禁令、先進製程研發，台積電也正在替即將上市的5奈米，以及3奈米生產線擴展當中。

台積電位於台南科學園區的Fab 18廠第1到第3期用在投入5奈米先進製程，第4期及第5期晶圓廠也正在趕工建置3奈米生產線，預期2021年下半年試產，2022年上半年開始量產。與5奈米製程相較，不只電晶體密度提升70％，同一功耗下運算速度提升10～15％，同一速度下功耗減少25～30％。

據《工商時報》報導，台積電「全球技術論壇」為台積電年度盛事，包括亞馬遜AWS、超微、微軟、Arm、創意、世芯、力旺、M31、Cadence、Synopsys等台積電合作夥伴都將與會，並聚焦在高效能運算(HPC)與3D IC、行動及汽車、物聯網及射頻等三大領域，發表最新合作成果。

此外，台積電先進封裝技術、採用零凸塊接合（bumpless bonding）的晶圓堆疊晶圓（WoW）及系統整合單晶片（SoIC）等3D封裝，也在今年明顯突破技術瓶頸，預料將在明年下半年量產使用。

在華為禁令下，台積電7月16日宣布9月14日起不再替華為生產晶片，由於華為是台積電第二大客戶，外界原本預料替今年最新的麒麟處理器生產的5奈米製程，可能面臨產能空缺壓力，但在包括蘋果、高通、AMD以及聯發科等大客戶積極下單，讓台積電5奈米產能依舊滿載，甚至有機會在明年上半年之前都有充足的訂單，保證台積電營運。

台積電在7月16日法說會上透露，由於客戶對先進製程需求強勁，將今年度資本支出提高160~170億美元，並在今年上半年核准2次發行無擔保公司債後，首次核准發行10億美金額度內的無擔保美金公司債，並因應擴產需求，今年以來向太陽能廠益通、偏光板廠力特購買在南科廠房，已經投入逾51億元。

根據《經濟日報》報導，供應鏈指出，目前台積電配合生產蘋果A14處理器晶片，本月產能有8成集中火力出貨，若換算交貨時機，應該是落在10月左右，這與先前蘋果透露將順延新機發表至10月的消息符合。

台積電預計讓目前5奈米製程的6萬片晶圓產能，在第4季提高2.8萬片，讓月產能逼近9萬片。此外，原先作為3奈米量產的第4期晶圓廠，也在明年第2季先供應5奈米產能，預計每月增加1.7萬片，5奈米月產能最終預計能達到11萬片，將遠遠超越競爭對手三星電子的產能。

(中時新聞網)