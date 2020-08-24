日本80年代人氣偶像堀智榮美去年罹患口腔癌第4期，她還開刀切除6成舌頭及頸部淋巴續命，未料堀智榮美事後做胃鏡檢查，竟發現罹患食道癌，雖然她飽受病魔折磨，不過堀智榮美仍樂觀抗癌，在今年宣布復出的她，昨（23日）重拾歌手身分重回舞台獻唱，堀智榮美唱完忍不住落淚，最後哭倒在台上，場面感人。

53歲堀智榮美抗癌成功，並在今年正式宣布復出，或許是太久沒登台，堀智榮美日前還在部落格曬發音練習影片並表示她會伸展身體和舌頭，堀智榮美正能量說：「即使舌頭掉了，我仍然可以唱歌」，而堀智榮美也不忘對自己喊話：「我會盡力的」。

堀智榮美抗癌成功，並為公益登台獻唱。（圖／取材自Youtube）

而堀智榮美昨則以歌手身分，為公益活動獻唱，雖然堀智榮美的唱功不如當年，但她的演出已感動全場，堀智榮美唱完還有感而發落淚，最後甚至哭倒在台上，場外也有粉絲為她舉牌加油打氣，場面非常感人。

堀智榮美事後也在部落格發文，她感性表示她罹患舌癌後，就夢想有一天能在大家面前唱歌，如今她終於如願了，堀智榮美感謝粉絲給她的支持與鼓勵，她也不忘感謝電視台為她準備美麗的洋裝「我最喜歡的紫色蕾絲連衣裙。它成為一件令人難忘的禮服」。

スッキリ[字][デ] 堀ちえみが口腔ガンを発症した”本当の原因”に涙が止まらない…専門医の言葉にも負けない堀に激励の声… 力走秘話(3)心に響いた勇気の歌… 8月24日（月）朝 9:00～ LIVE

(中時新聞網)