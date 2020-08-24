即使疫情肆虐全球，不過「溫度量測」、「遠距」、「宅經濟」及「零接觸」防疫議題，帶動健康裝置、電腦及周邊、雲端服務等產業成長，加上電腦網通產品的助長下，竹科上半年營業額5,660.9億元、年增10.3%，創十年來同期新高。

竹科管理局表示，疫情衝擊反而加速AI、5G、IoT 等數位科技新興應用商機發展，竹科發揮積體電路產業群聚優勢，如IC設計、製造、封裝及其周邊次產業等產值攀升。

竹科今年各大產業營收成長率以電腦及周邊產業居冠，大幅成長56.2%；生物技術次之，成長15.1%；另積體電路產業成長13.5%，光電、通訊及精密機械分別衰退8.8%、12.4%及27.1%。

新興科技需求不減、國際疫情持續蔓延及遠距商機持續成長，有利資通訊及電子產品接單，加上5G通訊、高效能運算加速發展，竹科今年上半年廠商出口額新台幣5,637.2億元，年增4.7%，再創新高；原物料及電子零組件需求增加，進口額達新台幣2,340億元，較去年同期成長32.1﹪。

竹科今年上半年共新引進20家投資案，總投資金額近61.7億元，預估三年內可再提供2,400人以上就業機會，創造650億元營業額，其中以生技類特別是醫療器材廠商居多，軟硬整合為產業發展趨勢，其中開發軟硬整合產品或服務者也有7家。

重大投資案包括采鈺科技公司龍潭園區建廠、旺宏電子公司產線設備升級及神達數位公司竹科設廠，至上半年底已有523家廠商登記入區，總就業人數15.51萬人。

(工商 )