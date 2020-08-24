因應嚴謹防疫考量，台新金控第二季法人說明會24日持續以網路線上舉行，發布上半年營運成果，該公司總經理林維俊表示，上半年因疫情干擾，投資收益減少，但淨利息收入及淨手續費收入穩定成長下，累計稅後淨利為71億元，年減13.4％，每股稅後盈餘（EPS）0.57元。

針對法人關注的併購保德信人壽相關進展，林維俊強調，台新金控非常歡迎保德信人壽的加入，將完備金控版圖，成為台新的第三具獲利引擎。原保戶不但權益及保障不變，在未來亦能享有整合銀行、證券與保險三大業務資源的多元化金融商品及優質服務，目前已加緊進行各項申請準備工作，將會盡快向金管會遞件申請。

其次對彰銀案更一審判決，林維俊則再度感謝法院還台新公道，更希望能早日與財政部共同找出解決方案，以徹底息訟止爭，為彰銀、財政部及台新共創三贏。

台新金股東權益報酬率9.10％，每股淨值12.87元。林維俊指出，上半年淨利息收入年成長達12.4％，表現不俗，財富管理手續費收入較去年同期成長5.8％，淨手續費收入維持成長。子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總放款餘額年成長達10.9％，總存款餘額成長9.9％，外幣放款在海外分行強勁需求帶動下成長22.2％。信用卡相關業務方面，有效卡數持續成長達400萬張及特店家數更突破15萬家，穩居市場之冠。

林維俊說明，子公司台新證券業務表現方面，經紀業務市佔率持續創新高，整體淨手續費收入年成長達68.3％。資本結構與授信資產品質，金控與銀行第二季資本適足率分別為117.9％及14.5％，資本結構持續穩健。台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.18％及742.6％，授信資產品質維持良好且較上個季度提升。

至於台新銀行在海外佈局持續傳出好消息，馬來西亞納閔分行7月2日獲得納閩金融主管機關（LFSA）頒發原則許可，可望於明年初正式開業。上海辦事處於8月18日順利開業，開始為銀行業務進軍大陸市場鋪路。泰國曼谷辦事處申設部分再傳出好消息，已獲泰國央行核准設立，海外佈局再下一城。林維俊說，展望下半年，台灣在政府力推紓困振興及百業逐漸復甦下，企業放款及中小企業放款業務將有成長空間。

台新銀行8月初推出結合眾多重量級商戶夥伴，共同打造數位金融生態圈的Richart Life APP。台新銀行總經理尚瑞強指出，推出後獲得民眾熱烈喜愛，有很多愛好Richart數位帳戶的民眾，搶先下載體驗，新會員數及APP下載量持續攀升。後續除進行各項使用體驗優化外，將陸續推出各項商戶優惠及服務功能，實現串聯支付、點數、生活優惠及金融服務的各項場景，致力提供全臺2,300萬人滿意的生活金融服務。

林維俊進一步說明，台新金控在企業永續方面的努力也持續獲得外界肯定，除連續二年在道瓊永續指數（DJSI）評比表現突出，入選「世界指數」和「新興市場指數」雙榜外，上半年MSCI對全世界優良ESG公司的評比，也把台新金控列為AA領先者等級，是目前台灣受評企業中最佳評級。ESG表現已穩居同業領先地位，更入選多項ESG指數成分股，未來仍將以積極多元的策略及作為，穩健紮實的在永續的道路上邁步向前，以回應各利害關係人對台新的永續期待。

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