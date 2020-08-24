美國西部近來遭受熱浪襲擊，加州（California）各地接連飆破42度高溫，再加上長久乾旱及強風助長，爆發超過6百起野火災情，有上百棟建築都身陷火海，約40萬公頃的土地全被燒毀，相當於15個台北市，至今已造成6人不幸死亡，美國總統川普隨後也宣布，加州進入緊急狀態。

消防人員徹夜搶救，依舊無法阻止野火蔓延。（圖／達志／美聯社）

綜合外媒報導，美國國家氣象局指出，夏季乾燥雷暴就是只有閃電，但沒有降雨的自然現象，而閃電會引發火災，讓加州今年提早進入野火季，當局立刻撤離20萬居民，並派出2萬6千名消防人員協助滅火，加州居民納悶氣候越來越奇怪，「5年前明明都沒有野火，現在卻每年都來報到，還不斷破紀錄！」

居民的家園全被燒個精光。（圖／達志／美聯社）

不僅如此，加州還要擔心熱帶風暴來襲，墨西哥灣近60年來頭一遭，同時迎來2個熱帶風暴Marco及Laura，甚至出現史無前例的6道水龍捲，Laura已經掃過加勒比海，造成多地災情慘重。未來熱帶風暴很可能增強為颶風，預計本週就會登陸美國陸地，紐奧良及休士頓都可能在暴風半徑內。

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(中時新聞網)