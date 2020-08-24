韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）今（24）日應邀召開法說，展望下半年營運，公司維持穩定展店步調，預計將新展9家店、與上半年相同，持續挹注營運成長動能。其中，簽約代理的泰式炒河粉品牌Baan Phadthai，將力拚在年底前開出在台首店。

豆府2020年上半年稅後淨利0.9億元、年增達52.19％，每股盈餘4.17元，全數改寫同期新高。7月自結合併營收達1.82億元，月增19.53％、年增達44.59％，改寫歷史新高。累計1～7月合併營收9.55億元，年增22.4％，續創同期新高。

觀察豆府旗下品牌定位，新品牌「姜滿堂」，創始品牌「涓豆腐」及「銅盤」定位為主題餐廳，客單價分別為500元以上及400～499元。北村豆腐家為店中店，客單價落於300～399元。韓姜熙的小廚房、代理的飛機河粉為小餐館及美食街，客單價落於150～299元。

豆府截至7月底共有6個品牌、51家店，其中北區34家、中區7家、南區10家。觀察各品牌營收貢獻，仍以20家店的涓豆腐達59％最高，有11家店的北村豆腐家以21％居次，8家店的韓姜熙的小廚房占10％、4家店的銅盤占7％、7家店的飛機河粉占3％。

雖受新冠肺炎疫情影響，豆府上半年關閉3家店，但仍維持展店步調、合計新展9家店，包括4家飛機河粉、2家涓豆腐，以及北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、姜滿堂各1家。財務長翁瑞璨表示，近3年成長除了展店效應帶動外，既有同店營收表現持平略增亦帶來挹注。

展望下半年，豆府維持積極展店步調，預計再新展9家店，包括5家飛機河粉、2家北村豆腐家、1家涓豆腐，簽約代理的泰式炒河粉品牌Baan Phadthai亦預計開出在台首店。因應展店需求，8月啟動擴大徵才，預計招募近百名儲備幹部、預計合計徵才超過200人。

而豆府攜手越南台商大發食品，去年初於胡志明市開出自創炸雞品牌「GOTCHICKEN」，總經理吳孟哲表示，該店主要為考察測試市場水溫，由於當初簽的是短約，加上遇到疫情影響，店面已在2月底關閉。未來待疫情趨緩後，會再考慮再度進軍越南市場。

吳孟哲表示，已與商場談妥Baan Phadthai進駐店點、原訂年初開出，惟受疫情影響，導致泰方人員無法來台針對營運進行指導調整，目前希望能在年底前開出。下半年預計9月起步入展店旺季，展店雖仍以六都為主，但也同時評估進駐彰化、苗栗等縣市具人流的據點。

而豆府將店內的超人氣韓式泡菜，6月底首度嘗試在便利超商通路上架，短短1個月銷售突破萬罐、表現優於預期。吳孟哲表示，目前有其他通路洽談合作，集團未來將持續延伸發展，並持續研發冷凍、常溫即時復熱料理產品，預計未來將會陸續推出。

(時報資訊)