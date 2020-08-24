台灣5G小基站智能管理技術勇奪國際獎項！工研院研發之「小基站網路智能規劃與管理技術」獲得全球行動通訊產業的年度大獎，小型基地台全球論壇評審團特別獎榮譽，此次獲獎關鍵是透過AI人工智慧在小基站網路布建與優化提供最佳配置解決方案，協助網通設備商、系統整合商在專網場域建置時，如小基站布建的數量、位置與射頻等有最佳化配置建議方案，並能自動優化專網場域的訊號覆蓋，目前此技術已與網通廠明泰(3380)合作。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，5G技術在今年已開始進入商業應用，今年SCF Awards 2020參賽者人數創新高，競爭相當激烈，工研院的「小基站網路智能規劃與管理技術產品」能脫穎而出，相當不容易，顯見臺灣的小基站智能化技術已與國際並駕齊驅。他強調，在經濟部技術處科技專案計畫支持下，工研院持續深耕小基站智能管理技術，從最基本的基站管理、組網優化，到能主動追蹤行動用戶位置提供動態網路優化，目前已拓展到協助網通廠商、專網系統整合廠商進行精準網路布建，讓國內智慧醫療、智慧製造、智慧交通、智慧商務等5G專網應用能更順利落地，實現5G專網精準規劃與智慧優化的應用情境，減少專網在布建、維運時期的人力與時間成本。

明泰總經理林裕欽表示，明泰在小型基地台的研發從3G時代便已開始，累積了相當多的經驗，尤其在小型基站L1 PHY、天線束波成形關鍵技術的開發與高速訊號整合的處理能力上，更展現出核心競爭力，在傳輸容量、涵蓋範圍及效率上滿足5G高傳輸速度、高容量的目標。明泰積極響應政府5G政策與工研院長期以來在許多專案場域上都有密切合作，近期包含公共事業電力物聯網、三軍總醫院智慧醫療、智慧展演等5G試驗場域。

傳統小基站網路的布建與維運，需要有經驗的工程師進行規劃、優化、監控與維護，耗費許多時間與營運成本。例如為符合用戶需求的訊號覆蓋、效能目標，在專網建置初期，得多次場勘、沙盤推演、模擬才有初步規劃；架設基站後，又需針對環境訊號量測及基站參數配置優化調教，取得最佳的配置組合，若用戶端需求改變就得從頭再來。工研院開發的「小基站網路智能規劃與管理技術」，能讓一般企業專網場域的布建規劃時間，從數天或數周縮短至幾小時內即可找出最佳的網路規劃建議，可快速反應並彈性調教小基站網路配置，更貼近用戶使用需求。

(時報資訊)