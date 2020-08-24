南韓主管競爭事務的機關周一宣布，蘋果公司的南韓分支已經提出解決反托拉斯疑慮的幾項措施，並有意提供小型企業、一般消費者及其他相關者規模達1000億韓元（8402萬美元）的支持方案。

韓國蘋果公司（Apple Korea）正在接受該國公平交易委員會調查，本案指控該公司濫用其主導地位，強迫行動電信業者支付廣告與保固維修費用。

韓國公平交易委員會（KFTC）周一表示，蘋果的提案包括該美國公司同意與行動電信業者修訂不公平條款。舉例而言，蘋果將與電信公司討論如何分擔廣告費，這將減輕電信業者的負擔。

此外，在1000億韓元的支持計畫中，蘋果承諾將提供400億韓元，打造一個支持南韓小型企業研發工作的中心，以及斥資250億韓元設立「學院」，為開發者提供教育訓練。另外250億韓元將用於提供消費者保修費用的折扣及其他優惠。

如果該主管機關在徵詢公眾意見後，認為蘋果提出的補救措施合理，就不會做出蘋果是否違法的裁定，並結束此案。根據調研公司Counterpoint提供的資訊，2019年蘋果在南韓手機市場的市占率為18%，南韓是三星電子的主場，三星在其國內手機市場的市占率高達65%。

蘋果在其他國家也面臨著反壟斷的監管壓力，今年3月法國反托拉斯主管機關對蘋果開罰11億歐元（12.3億美元），裁定該iPhone手機製造商對通路與零售網路做出的反競爭行為有罪。當時蘋果宣布將對該裁定提起上訴。

(時報資訊)