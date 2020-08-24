台新金(2887)今舉行第二季法說會，總經理林維俊在法說會一開始就表明，該金控近期發生的2件重要金融事件，首先是台新金將併購保德信，最低金額為55億元，最高可能達85億元；其次，有關台灣高等法院(更一審)上周判決台新金勝訴，確認財政部與台新金存有繼續性的契約關係，林維俊呼籲財政部不要上訴，儘快提出和解方案，為彰銀(2801)、台新金及政府開創三贏局面。

林維俊表示，台新金將以55億元收購保德信，收購期間為二年，考慮利率變化，也引用價格調整機制，以10年公債利率為參考值，利率每增加1個百分點，收購案金額就會上調1.5億元，價格調整最高上限是30億元，換句話說，收購價格將落在55到85億元間。

保德信2019年總資產為1819億元，淨值為90億，46萬筆保單，資本適足率302%。併購保德信後台新金收益增加2%，資產增加2%，而雙重槓桿比率不會改變，資本適足率微幅增加是正面貢獻。

至於彰銀案，台灣高等法院(更一審)上周判決台新金勝訴，台新金發四聲明，一、對於21日台灣高等法院(更一審)判決台新金勝訴，確認財政部與台新金存有繼續性的契約關係，感謝法院再次還給台新金一個公道。

二、台新金投資彰銀迄今已15年，當時台新金係參與公開之國際標案並以溢價40%的價格得標，如今卻須與財政部對簿公堂，對台新金、彰銀與政府都是沉重的負擔，亦非台新金所願。

三、本案爭訟迄今已近6年，歷經不同審級法院的審理(台北地院、高等法院及最高法院)，一致認同台新金與財政部間具有繼續性的契約關係存在，承蒙台灣高等法院再次判決肯認雙方之契約關係，但彰銀案一日未解決，實際上仍是台新金、彰銀及政府繼續三輸的局面，沒有誰是贏家！台新金謹此呼籲財政部早日息訟止爭並提出和解方案，以終局解決彰銀案。

四、近年來面對國際經貿局勢變化，新南向政策已為國家的重要策略，而金融業更是推動該策略的後盾之一，故倘若政府擬籌組金融國家隊，整合彰銀與兆豐或其他公股金融機構，台新金將樂觀其成並全力支持！

(時報資訊)