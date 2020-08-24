美國明尼蘇達州一名29歲男子葛雷德（Jordan Grider），2018年10月間獨自前往荒野露營，打算在雪地中度過整個冬天，不料出發第一天就失聯，警方搜索後只找到葛雷德的卡車，遍尋不到他人，半年後才在他的帳篷裡找到屍體，但只剩下12塊骨頭。

綜合外媒報導，葛雷德失蹤後，當地警員威廉斯（Sean Williams）與一名邊境巡邏員警，在葛雷德露營一帶的荒野展開搜索，因當時下過一場大雪，2人只發現葛雷德的卡車，不見人影，6個月後積雪融化，當地警局再度動員50人展開搜索，最後找到了葛雷德搭建的帳篷。

但讓搜索人員驚悚的是，帳篷內的吊床與睡袋血跡斑斑，還有狼的腳印，以及包括椎骨、橈骨在內，12塊人的骨頭，經過查證，證實這幾塊骨頭就是失蹤的葛雷德。

外媒報導，葛雷德熱愛戶外活動，雖然已婚，育有3個孩子，仍非常嚮往野外生活，曾經獨自一人在肯塔基州與紐約的森林裡生活了10年。葛雷德的母親雷貝卡（Rebecca Grider）說 ，她前往案發現場查看後推測，兒子第一晚露營時，可能被路過的狼群活活嚇死，屍體再遭狼群吞食，才會只剩下部份骸骨。

參與調查的明尼蘇達大學的研究員蓋博（Thomas Gable）則表示，狼群通常會避開人類，攻擊人的事件相當罕見，從案發現場痕跡來看，葛雷德很可能死亡後，屍體被狼群吞食。

(中時新聞網)