台南市長黃偉哲昨出席公開活動時未戴口罩，遭市府衛生局開罰3000元，新北市長侯友宜今出席「新住民二代培力光榮計畫」起跑記者會，全程口罩戴好戴滿，連最後大合影口罩也未曾拿下。針對黃偉哲遭開罰一事，侯友宜說，希望以規勸為主，開罰是不得已的手段，「不過身為公眾人物，原則上要以身作則」。

侯友宜表示，防疫期間相關活動都有相關規定，原則上都要求大家戴口罩、勤洗手，保持社交距離，在基本原則下落實自我要求，有時希望以規勸為主，開罰是不得已的手段，「在自律底下讓戴口罩成為習慣。」

侯友宜說，不過有時在活動上難免拿下口罩，像是今天活動有學生難得上台表演唱歌，有著適當的時間、距離，若要求他們戴上口罩，確實很難做到，這就可以體諒，但大原則上還是要求民眾在無法保持社交距離情況下，應把口罩戴好，「開罰是非必要手段，但身為公眾人物要以身作則」。

(中時 )