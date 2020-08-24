FBI駐台聯絡官Garcia（左2）今天下午特別出席刑事局破案記者會，象徵台美聯手打擊走私犯罪。

刑事局聯手美國聯邦調查局，首度在台查獲走私墨西哥加利福尼亞灣北區特有的「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾，俗稱「花膠」。FBI7月底通報我方，不法份子私下收購「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾，利用空運快遞國際包裹，由墨西哥、美國送達台灣，再以船運三小通，接駁至大陸廣州，藉此規避檢查、謀取暴利，經台美國際合作，成功查獲161枚、重逾19公斤之「黃花膠」，估計價格約2700萬台幣，在美洲黑市，超過古柯鹼價格。

FBI駐台聯絡官Garcia今天下午特別出席刑事局破案記者會，象徵台美聯手打擊走私犯罪。

「加利福尼亞灣石首魚」，又名「加州犬型黃花魚」、「麥氏托頭石首魚」，因生長緩慢、商業化捕捉，導致群落數量銳減，列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的高度瀕危物種，我國海洋委員會海洋保育署亦公告為瀕臨絕種野生動物。

魚鰾曬乾後，即俗稱「黃花膠」，其獨特之處，在於魚鰾前端有辮子，是高價商品，價格更勝毒品古柯鹼。根據美方報告，2019年5月大陸海關查扣565枚「黃花膠」、重達167公斤，售價可達美金765萬元。

刑事局結合美方通報，會同財政部關務署台北關多次於邊境攔阻、查扣143枚「加利福尼亞灣石首魚」乾魚鰾，另報請新北檢指揮偵辦，於本（8）月中旬兵分多路在新北市板橋、新莊、永和等地區查獲40歲姚姓男子到案，並查扣成功闖關的18枚漏網之魚，共計查扣161枚、重逾19公斤之「黃花膠」，經台美兩地實驗室進行檢驗，確為瀕臨絕種之「加利福尼亞灣石首魚」魚鰾，若依2019年5月售價估算可達美金90萬元。

警方說，利字當頭之下，全球很多野生動物瀕臨絕種，因坊間盛傳「加利福尼亞灣石首魚」極富營養和藥用價值，具有壯陽、抗衰、防癌等神奇效果而在墨西哥遭非法捕撈、走私，近年來更在大陸廣東、香港多次遭查獲。

刑事局呼籲，勿聽信坊間偏方，食用來源不明商品應審慎評估，除了延誤本身病情，更危害野生動物生長，尤其原產地不明、缺乏輸入許可或檢疫證明，更是有礙自身健康，若進一步謀求暴利淪為共犯而觸法，更得不償失。

(中時 )