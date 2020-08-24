家暴是現今社會不容忽視的問題，往往都因為受害者不敢求救與周遭人冷漠，而造成不能挽回的悲劇。21歲俄羅斯籍的女子遠嫁到韓國，沒想到40歲丈夫沒有好好珍惜她就算了，居然把她當蟑螂打，重踹下體。影片曝光讓南韓民眾都怒了，在青瓦台官網發起連署。

36秒的原始影片可以看到，40歲丈夫衝進酒吧後，看見妻子與其他男子有說有笑，認為自己被戴綠帽，怒不可遏直接抬起腳朝妻子的頭部重踹，造成對方當場往後仰躺、噴鼻血。之後他像發瘋似的撿起鞋子，把妻子當成蟑螂狂打，還扯髮把人甩到旁邊。

而原本與20歲俄羅斯籍女子喝酒的男子見狀，完全不敢吭聲，一旁的友人勸說也無效，眾人眼睜睜看著20歲女遭毒打。

影片曝光後，許多南韓民眾看不下去，在青瓦臺發起連署。請願書內容提及，不管受害者是否為本國人民，都要給予施暴的人懲罰，法律應對40歲丈夫嚴加懲處，並採取相關措施，防止類似事件再度發生；民眾補充，嫁到南韓的外國籍女性越來越多，所以更要重視。

根據韓國國家人權委員會去年7月的數據，自2017年7月至2017年8月，在韓國生活的920名已婚移民婦女的一項調查顯示，42.1％的人遭受家庭暴力；在這42.1％的人當中，有147人是遭受身體暴力，例如打拳、踢腿，有314人是遭遇嚴重虐待。

截至23日上午9時許，共有2200人同意了這份請願書。警方表示，20歲俄羅斯籍女子被診斷有腦震盪，經治療後已被社工安置，至於動手的40歲丈夫，目前正在接受調查中。

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(中時新聞網)