日本第一美女佐佐木希，是不少人心目中的女神，3年前嫁給大15歲諧星渡部健，未料前陣子渡部建卻遭踢爆荒淫行徑，婚後偷吃6女，還喜歡在公廁野戰，正面形象毀於一旦，但佐佐木希卻大器選擇原諒腥夫，近日她受邀替雜誌拍攝封面，在談到家人時也忍不住落淚。

佐佐木希近日替雜誌拍攝封面，她穿上粉色細肩帶緞面睡衣，大露美背和纖細四肢，另外一張側躺在地上，雪乳、事業線若隱若現，白皙腿根見客，性感十足，讓網友眼睛為之一亮，也有人認為她風格變了，似乎尺度更大了。

而這次除了拍美照，佐佐木希也談到家庭、工作、疫情期間如何調整等，約1萬字的訪談，也是她經歷老公出軌後，首度暢談心聲，而在訪問過程中，她提起家人時更忍不住落淚，令人心疼。

渡部建出軌停工後，退出主持電視、廣播共10個節目，原本年收超過億元的收入歸零外。還得面臨高達1億日幣的廣告違約金，因此佐佐木希擔起家計，除了接拍新戲外，還上節目搞笑演出，展現可愛一面，也讓她名字登上熱搜榜第一。

(中時新聞網)