新北市政府與7-ELEVEN實體店家推出新北嚴選專區，即日起至年底在新北上百間門市開始販售，包括肉干、鳳凰酥、火山豆等11款新北知名店家產品，也登上全台5800家7-ELEVEN預購購型錄供民眾預訂，協助業者找到更穩定通路。

經發局表示，今年因應疫情，為協助伴手禮業者拓展通路，與超商合作，藉由與超商合作讓小型店家有機會可以曝光品牌並提高知名度，實體上架商品有網路團購名店「黑師傅」福源花生醬捲心酥、板橋排隊名店「小潘鳳凰酥」、屢獲新北市伴手禮獎「阮的肉干」筷子肉干。

另外還有獲世界品質評鑑大賞獲金獎殊榮的「荳芮米堅果」椰棗抱夏威夷火山豆、椰棗抱頂級核桃仁，另有格麥西瓜酥及新北市餅伍仁酥禮盒，胡家幸福蜂蜜玉荷包純蜂蜜、雪之戀台灣花生麻糬、雪之戀珍珠雪餅、三峽農會碧螺春綠茶細麵等共11樣商品，預購型錄還有元初豆坊無糖／原味豆漿、花漾朋派經典鹹派。

(中時 )