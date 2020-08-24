美國花了25年、日本歷時27年達到健康照顧型藥局連鎖化50%的局面，台灣藥局目前歷經過兩波整併潮，預期將在2032年達到50%的連鎖化。大樹(6469)在下午法說時指出，在連鎖化達50%之時，第一名的藥局店數需要1000家以上，第二名店數約要700家，公司在2025年店數千家的數字並沒有改變，但受疫情影響，前往大陸區布局的腳步將稍延晚至2023年開始。對於近期市場上出現大陸劣質口罩製品，大樹總經理鄭明龍說，大樹團隊第一線團隊也曾是SARS時期第一線的團隊，大家經驗都很足夠，政府實名制解封後，大樹藥局百分之百只買國家隊生產的口罩來販售。

他指出，至今年底大樹商圈型藥局將會逼近200家，特約型藥局約60家，至於明後年規模將持續擴大，商圈型店數將達240家、社區院前型將達50家、特約型將達150家。而2023~2025年，商圈型店數將上看300家、社區院前型將達200家、特約型將達500家。

對於近期市場上出現大陸劣質口罩製品，他說，大樹團隊第一線團隊也曾是SARS時期第一線的團隊，大家經驗都很足夠，政府實名制解封後，大樹藥局百分之百只買國家隊生產的口罩來販售。而上半年庫存量較大的原因，礙於疫情因素，庫存量會拉高一些，相信疫情沒有更惡劣的話，整個多出來的預備性庫存將會陸續調節，不過若是疫情再爆發的話，備品將會再拉高。

他指出，今年H1營運表現出色，除了疫情及振興券的助益外，採購優化及商品結構的改變，也是很重要的原因。公司第一線的團隊都經歷過SARS所以疫情一開始，做出很快很好的因應，也是推升業績表現出色之因。

台灣藥局第一波整併潮落在2009~2013年，第二波整併潮則出現在2016~2020年，他說，預期將會在2032年將達到50%的連鎖化，還有很大的成長空間，若台灣達到50%連鎖化按照零售業市場及國外實例，預期屆持台灣健康照護型藥局前兩大品牌市占將達40~50%。

(時報資訊)