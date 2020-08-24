台新金(2887)今舉行第二季法人說明會，台新金總經理林維俊表示上半年雖有疫情干擾，造成國際金融市場動盪，致投資收益減少，但在淨利息收入及淨手續費收入穩定成長下，累計稅後淨利為71億元，年減13.4%，每股盈餘為0.57元，股東權益報酬率(ROE)9.10%，資產報酬率(ROA)為0.69%，均較去年同期下降；每股淨值則為12.87元。展望下半年，台灣地區在政府力推紓困振興及百業逐漸復甦下，企業放款及中小企業放款業務將有成長空間。

林維俊指出，台新金控上半年淨利息收入年成長達12.4%，表現不俗，而在財富管理手續費收入較去年同期成長5.8%的助力下，淨手續費收入維持成長。在子公司台新銀行的存、放款業務表現方面，總放款餘額年成長達10.9%，總存款餘額亦有9.9%成長，外幣放款在海外分行強勁需求帶動下成長22.2%。在信用卡相關業務方面，有效卡數持續成長達400萬張及特店家數更突破15萬家，穩居市場之冠。在子公司台新證券業務表現方面，經紀業務市佔率持續創新高，整體淨手續費收入年成長達68.3%。在資本結構與授信資產品質方面，台新金控與台新銀行第二季之資本適足率分別為117.9%及14.5%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.18%及742.6%，授信資產品質維持良好且較上個季度提升。

核心子公司台新銀行在海外佈局方面亦持續傳出好消息，馬來西亞納閔分行於前(7)月2日獲得納閩金融主管機關(LFSA)頒發原則許可，可望於明年初正式開業；上海辦事處於本(8)月18日順利開業，開始為銀行業務進軍大陸市場鋪路；同日，泰國曼谷辦事處的申設部分亦再傳出好消息，獲泰國央行核准設立，海外佈局再下一城。

對於併購保德信人壽的相關進展方面，林維俊強調台新金控非常歡迎保德信人壽的加入，將完備金控版圖，成為台新的第三具獲利引擎。原保戶不但權益及保障不變，在未來亦能享有整合銀行、證券與保險三大業務資源的多元化金融商品及優質服務，目前已加緊進行各項申請準備工作，將會盡快向金管會遞件申請。此外，對於彰銀案更一審判決，林維俊則再度表達感謝法院還台新公道，更希望能早日與財政部共同找出解決方案，以徹底息訟止爭，為彰銀、財政部及台新共創三贏。

對於本(8)月推出結合眾多重量級商戶夥伴共同打造數位金融生態圈而推出的Richart Life APP，台新銀總經理尚瑞強則表示，推出後獲得民眾熱烈喜愛，有很多愛好Richart數位帳戶的民眾，搶先下載體驗，新會員數及APP下載量持續攀升。後續除了進行各項使用體驗優化之外，將陸續推出各項商戶優惠及服務功能，實現串聯支付、點數、生活優惠及金融服務的各項場景，致力提供全臺2,300萬人滿意的生活金融服務。

(時報資訊)