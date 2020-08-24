隆達(3698)發表全系列新一代Mini LED產品，公司表示，新一代Mini LED產品應用以包括電視及車用面板，已與客戶合作，將陸續量產及出貨。隆達預期Mini LED市場將於2021~2022年快速成長，並延伸至更多應用。

隆達電子產品事業群副總經理李存忠表示，隆達自2018年率先量產Mini LED背光產品至今，在Mini LED背光市場持續居領先地位。此次隆達將三大技術應用於新一代Mini背光產品，並將應用範圍延伸至電視與車用面板，宣示了量產力與品質可靠度，並積極與品牌廠及面板廠合作，邁入大量量產階段。

隆達電子發表全系列新一代I-Mini LED背光產品，分別採用了COB、DOB、微透鏡陣列等三大技術，產品應用包含電視、桌上監視器、筆記型電腦、車用面板與航海顯示器等，目前已陸續量產並交貨。

新一代I-Mini背光產品中，最為市場期待的莫過於Mini LED電視，隆達將率先推出65吋I-Mini Blue電視背光產品，此外，隆達亦將新品推向車用面板，發表了12.3吋車用背光產品，可同步延伸應用於航海顯示器，預期未來兩年，在陸、海、空的專用顯示器，都會是Mini LED適合發揮的產品範疇。

隆達電子自2018年即率先量產Mini LED背光，此次發表四款新一代I-Mini 產品，發揮從晶粒、封裝、驅動設計到光學模組之一條龍技術能力。

隆達之新一代I-Mini背光產品，全系列採用COB(Chip on Board)技術，直接將隆達自製之Mini LED覆晶晶粒植於燈板上，可達到零OD(Optical Distance，混光區域)的超薄設計。而DOB(Driver on Board)技術，直接將驅動IC與微控制器(MCU)整合於燈板上，新一代多通道的驅動IC架構將背光控制區域數提升了5倍，可達到1000分區以上，同時IC顆數可減少50%度。COB、DOB、微透鏡陣列三大技術，亦是為新一代I-Mini背光產品的亮點。

(時報資訊)