美國在台協會處長酈英傑飛到金門，首度參與823戰役62周年紀念活動，與總統蔡英文一同為當年在戰役中犧牲殉職的國軍將士上香致敬。對此，資深媒體人陳揮文在網路直播節目中則轟民進黨跟AIT，「這叫做一搭一唱，真符合國家利益嗎？我非常懷疑」。

總統府幕僚說，酈英傑的出席，在中美貿易戰與後疫情時代，具有一定意義，美方藉由出席紀念戰役活動，釋出對台友好的正面訊息，顯示台美關係緊密程度。AIT在其官方臉書發文表示，美台的安全合作，其實是建立在多年來讓彼此引以為傲，切實實踐「真朋友、真進展」的歷史之上。

對此，陳揮文今(24日)在Yahoo TV《鄉民來衝康》中談到此事時，他直言，大家記得會有AIT，是因為美國拋棄台灣耶，川普講話能聽嗎？所以大家看這些就知道，不要在幻想美軍會幫台灣，前總統馬英九說的才對，蔡英文、馬英九執政時期比較非常明顯。

陳揮文認為，「蔡英文跟民進黨要的利益是，這樣比較好選舉，即便當年陳水扁也不會有AIT官員跑到這邊來，這叫做一搭一唱，真符合國家利益嗎？我非常懷疑，希望國民黨硬起來。」

另外，陳揮文也強調，國民黨也不是反美，他也不是反美，只是告訴大家，AIT官員大喇喇參加823，「我們有這麼多駐華使節，哪個跟他一樣?」、「酈英傑只是負責川普跟國務院政策，但這對我們國格，這才叫卑躬屈膝。」

(中時新聞網)