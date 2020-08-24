台鐵局今（24）日表示，餐餐不間斷的台鐵便當幸福列車持續開行，帶領大家航向懷舊回味與創新兼具的美食之旅。台鐵局攜手全家便利商店，26日起加碼推出「滷排骨麵」、「滷肉排骨飯」、「酸菜肉包」與「經典滷大排」4款新品鮮食，於全台全家開賣，經典味道，創新呈現！

台鐵局表示，肉蛋吐司是臺中的人氣早餐，採用先炸後滷的臺鐵「滷排骨」取代煎肉排，搭配奶油香烤帶皮吐司與滑順歐姆蛋，創新的美味，讓人驚艷不已。另外，拌入經典去骨里肌肉與酸菜的Q彈「酸菜肉包」，鹹香風味，吮指留香，也是早餐的好選擇。

另外，台鐵局說，臺灣人愛喝湯是不分季節，為延續「台鐵便當」具有「幸福的記憶癮味」品牌印象，精心研發「滷排骨麵」，特別以湯麵的形式選用國產里肌排骨，搭配台式油麵與油蔥酥肉燥湯頭，讓消費者品嚐後，幸福滿載。

值得注意的是，台鐵局提到，第一波鮮食中採取「期間限定預購販售」的冷凍「經典滷排骨」廣受消費者喜愛，這次特別推出冷藏單片裝的「經典滷大排」，「剪開微波」就可以品嚐到「台鐵便當」經典的美味滷排骨，快速又便利。

另外，台鐵局也建議，簡易覆熱或切塊先煎後炒甜彩椒等微加工就可以成為一道主菜，讓忙碌的婆婆媽媽輕鬆完成上菜任務，「台鐵便當」「經典滷大排」開啟無限的想像與可能，不管獨享或家庭聚餐都非常適合！

(工商 )