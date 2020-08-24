中衛特殊色口罩搶手，每次一上架就被秒殺，不過近日有網友逛藥局時意外發現，竟有中衛的盒裝口罩沒人買，她立刻搶了兩盒，沒想到準備結帳時才看到店家公告，她只好又默默放回去。

店家公告單筆滿3999元才能加價購中衛口罩。（圖／截自臉書口罩現貨資訊專區）

原PO在臉書《口罩現貨資訊專區》發文表示，日前路過一間藥局時發現，外頭擺放好多中衛的盒裝口罩，之前每天跑去都沒買到，好不容易看到，因此毫不考慮就先搶兩盒，不料仔細一看店家公告才發現悲劇，竟然要滿3999元才能加價購，她覺得門檻太高，只好又放回去。

貼文曝光後其他網友紛紛回應「這加價購也太貴了」、「在藥局是要買什麼買到3999啦」、「店家會不會太聰明」、「這銷售手法太猛了吧」、「所以你還看得到它滿滿的在架上」。

不過也有網友認為，長照者買一些營養品，消費滿3000元很正常，推測店家應該是想讓家有老人、或經常消費性的特殊顧客順便加購，由於他們常需要回診，口罩的用量一定更大，因此刻意把口罩留給他們。

(中時新聞網)