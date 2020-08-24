證交所與高盛證券將於25日至28日共同主辦「Taiwan Virtual Corporate Day 2020」線上投資說明會，安排我國半導體、電子、傳產及金融產業等共29家上市公司，與來自香港、新加坡及歐美地區的機構投資人進行線上會談。

今年上半年因新冠肺炎疫情大幅重挫全球經濟活動，金融市場劇烈波動，但台股在本次疫情中展現驚人韌性，多家上市公司營運業務也藉此轉型突破，未來動向廣受全球矚目。

近期台灣疫情逐步趨緩，各上市公司半年報出爐，國際投資人期盼對台股企業的最新表現及未來發展有進一步了解，上市公司也希望有與投資人溝通說明機會，因此，本次線上引資活動即將在兩者的熱切期盼下盛大展開。

證交所將於26日上午舉辦「Taiwan - Navigating through this Pandemic」專題演講，向國際機構投資人說明台灣如何吸引外國公司上市，並介紹投資人最為關注的公司治理發展。本公司專題演講影片將於會後上傳至「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞TwCorpDay」，提供投資大眾閱覽。

證交所強調，雖全球疫情前景尚未明朗，但引資服務不中斷，將持續以多元的活動方式，持續將優質台股帶向國際舞台。

(工商 )