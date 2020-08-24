農曆7月到，有網友在PTT問卦「台北市哪一棟大樓最陰」？因為他在網路上看到一些老故事，就有大樓被冠上靈異大樓的稱號，這問卦意外引起多人討論，根據《網路溫度計》的報導，台北有4個鬼故事超多的大樓，過去因發生一些事故，導致靈異事件頻傳。

西寧國宅是不少網友異口同聲台北最陰大樓No.1。（圖／報系資料照）

位於忠孝橋旁的西寧國宅，是不少網友異口同聲台北最陰大樓No.1，最可怕的一點就是「連不是住這裡的，都來這裡跳樓」。從20多年前的一名老兵攀爬外牆失足摔死事故開始，西寧國宅喪命人數就超過30條人命，原因更是常常不得而解。

像是2003年7月到9月間，就有3起跳樓自殺事件，最弔詭的是，跳樓者都不是大樓住戶，還有一名男子是摔落在國宅一樓的派出所前，讓警方後來還在外頭掛上「小心墜落物，請勿逗留」的牌子；2004年2月26日，一名劉姓老婦裸屍在電梯井裡，警方研判是踩空失足墜落，身上衣物被電梯勾破，但事後卻沒發現任何衣物，死因至今仍謎團。

錦新大樓30多年來爆數起命案和火警。（圖／報系資料照）

而台北市其實還有不少「陰宅」大樓，像是林森北路的錦新大樓，據了解，30多年前這棟「錦新大樓」曾發生震驚全台的嚴重火警，1996年，當時是「時代大飯店」奪走19人的性命，沒想到事隔12年後，這棟大樓二度大火，又釀成2死61傷的慘劇。多年來除了火災，根據網友分享，此處也曾發生跳樓壓死肉粽小販和情侶雙亡等多起命案，讓這棟地段極佳的大樓名列國內十大凶宅。

附近居民表示，自從第一次大火後，大樓內就不斷發生怪事，高樓窗口外會有詭異人影走動，電梯也經常不受控制，通往沒有人的樓層；更有居民會聽見女子的哭聲。後來為了改運，大樓重新命名為「錦新大樓」但仍持續傳出不幸事故。

為了改運，大樓重新命名為「錦新大樓」但仍持續傳出不幸事故。（圖／報系資料照）

另外，離西寧國宅不遠的獅子林大樓，由於緊鄰熱鬧的西門町，大樓裡龍蛇雜處暗藏春色，萬華警方曾在大樓內破獲「一樓一鳳」的應召站，不過今年8月2日傍晚，傳出有電梯維修工人遭夾死在地下1、2樓的電梯井內，身體當場被夾斷，死亡的66歲游姓男子當天下午3時至獅子林大樓維修電梯，在電梯井內施做機械時，不知何故遭電梯重壓而死，直到5時許，1名清潔婦人才在地下1、2樓的電梯井發現早已血肉模糊的案發現場，報案也為時已晚。

獅子林大樓的前身是保安司令部，許多政治犯在這裡被拷問和刑求，宛如人間煉獄，之後也曾發生過火災死了不少人。（圖／報系資料照）

其實獅子林大樓的前身是保安司令部，當時國民政府遷台時期，保安司令部可說與戒嚴和白色恐怖息息相關，當時許多政治犯在這裡被拷問和刑求，宛如人間煉獄，之後也曾發生過火災死了不少人，即便到了現代整塊地另蓋大樓，不少人卻都有一進獅子林大樓就頭暈目眩的經驗。

「錢櫃中華新館」也是靈異故事盛傳的場所。（圖／報系資料照）

同樣位在西門町的「錢櫃中華新館」也是靈異故事盛傳的場所，由於前身「新生戲院」於1966年發生一場大火，當時奪走30條人命，此後也讓該處頻頻傳出靈異事件，而在2002年，「錢櫃KTV」中華新館便於該處落成，然而至今仍有不少靈異事件從民眾口中轉述， 像是「從廁所走出的服務人員」、「在廁所說話的女人」，都是廣為民眾流傳的故事。

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