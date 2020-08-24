大陸政府積極扶植半導體產業，目標在未來5年，讓國產晶片自給率達到7成，因此，近期不斷傳出陸企出手挖角台灣、南韓半導體人才的消息。

韓媒《BusinessKorea》24日報導，大陸半導體公司正透過南韓獵頭公司招募半導體工程師，條件是碩士以上學歷，並具有蝕刻（Etching）或電漿（Plasma）製程主管資歷。另一個南韓人才招募網的廣告上，正在徵求10奈米級DDR4 DRAM IC設計工程師，內容指出，若曾任職三星電子和SK海力士則可享有高薪、良好的住房以及子女保證入讀國際學校等優惠待遇。

業界人士指出，大陸半導體廠正試圖挖角三星大陸西安NAND廠和SK海力士無錫DRAM廠的工程師，藉此網羅人才；他們也提到，在記憶體晶片方面，大陸偏好挖角南韓工程師，而無廠半導體和晶圓代工產業則偏好台灣工程師。

日經亞洲評論日前曾報導，近一年來，武漢弘芯和泉芯（濟南）兩家半導體廠，近一年已各自挖角50多名台積電員工，以發展14奈米和12奈米。不過台積電董事長劉德音已駁斥這項消息，直言「這半年疫情嚴重，誰敢離開台灣」。

(中時新聞網)