員警考量交通尖峰時段，迅速加入人力推車的行列，警民齊力將車輛移至加油站，解除汽車沒油的窘況。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名張姓男子開車行經工業區途中，發現油錶已經快歸零，本來正準備在100公尺前的加油站加油，但在停紅燈時車輛突然熄火，只好徒手將車推往加油站，正值尖鋒時間，警民齊力將車輛移至加油站加油，張男感謝警方大力相助，表示以後開車上路前會注意車輛狀況，確認正常後再上路。

台中市警察局第六分局工業區派出所巡佐程大坤、警員李明賢日前擔任巡邏勤務，行經工業區18路與五權西路口，見1名男子於道路上徒手推汽車，員警立即上前查看得知44歲張姓男子汽車沒油，本來要至100公尺前的加油站加油，卻在停等紅燈之際車輛熄火無法再發動。

張男表示，他行經工業區途中，發現油錶已經快歸零了，正準備到近在眼前的加油站加油，但在停紅燈時車輛突然熄火，只好徒手將車推往加油站。

員警考量當時正值上班交通尖峰時段，車流量大，為避免占用車道影響車流，迅速加入人力推車的行列，警民齊力將車輛移至加油站加油，解除汽車沒油的窘況。

警方呼籲，民眾上路前務必先了解車輛狀況，若駕駛過程中拋錨或發生交通事故，應先開啟故障警示燈，或於事故後方適當位置擺放車輛故障標誌，以維護自身及其他用路人安全。

(中時 )