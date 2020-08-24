台南市自縣市合併後，就有不少人擔心會出現南北失衡問題，台南市議員蔡育輝24日舉行記者會，他秀出統計資料，發現溪北（曾文溪以北）17個行政區人口數都是負成長，10年來少了3萬4480人，他說過去5年來市府歲計賸餘有155億多元，呼籲市府應多建設溪北地區，別讓溪北邊緣化了。

從南市府民政局戶政單位人口數統計，縣市合併時，目前台南市總人口187萬3794人，與10年前相比，人口總數增加3500人，但溪北17區卻銳減3萬4480人，蔡育輝質疑，這些人跑到哪裡去了？

蔡育輝表示，台南市市區有新建的美術館、有令人期待的7大公園之一的「河樂廣場」、安南區還有亞太棒球村等等，但溪北過去5年來卻看不到指標性的建設，市府歲計賸餘既然還有百億元以上，為什麼不能用來發展溪北，讓年輕人能找到好的工作及生活，這很明顯是「重南輕北」。

蔡育輝說，溪北人口不斷外流的重要因素應該是「歹賺吃」，溪北大型工業區不多，僅有新營工業區、柳營科技園區較有規模，大企業數量有限，年輕人缺少高薪、有發展性工作機會，往往得到都會區去討生活，人口少，地方經濟自然就難以活絡，惡性循環結果，溪北難免更為沒落。

蔡育輝指出，像南科園區、發展中的沙崙智慧綠能科學城，都是在溪南地區，溪北地區還有不少台糖土地，市政府應該好好規畫，以吸引大企業進駐，在地有工作機會，自然會吸引年輕人回流或遷居，重大建設也要加快腳步，不然像國家圖書館南分館動土都已經2年了，卻還沒有明顯進度。

台南市政府對此回應，市府重視溪北地區發展，6月時為爭取中央大南方計畫，提出「全糖聚落‧溪北共好」計畫，走訪岸內糖廠影視基地、鹽水歷史街區、鹽水車站等，向中央爭取34億補助。

此外包括自來水公司訓練園區、國家圖書館南部分館都落腳新營，前瞻計畫也獲營建署補助3億6585萬元，正進行「新營區金華路及長榮路道路優質化工程」，還有麻豆工業區市地重劃工程等，將會落實均衡區域發展。

(中時 )