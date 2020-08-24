明天就是七夕情人節，市場花卉需求增加。（北市產發局提供／譚宇哲台北傳真）

明天就是七夕情人節，市場花卉需求增加，加上疫情後花卉減產，台北花卉市場批發行情走高，8月花卉每把均價較7月上漲18％，情人節贈花首選的玫瑰花，8月均價較上月大漲近4成，8月21日均價更創下今年3月疫情爆發以來最高，台北花卉產銷公司預估，七夕過後市場需求減少，9月起花卉行情將走低回穩。

受到新冠肺炎疫情影響，花卉市場今年3到6月批發價格低迷不如去年，直到上月開始行情逆轉，連2月超過去年同期均價，根據農產品市場交易行情統計，今年8月花卉均價每把84.6元，除了較7月的71.6元成長18％，更較去年8月均價64.5元大增31％。

花卉品項中，玫瑰花7月均價102.1元，8月均價142元，8月21日均價207.6元，是今年3月以來最高。

台北花卉產銷公司企畫室主任林宏彥表示，今年疫情爆發後，台灣各花卉產地實施減種，避免價格暴跌，隨著疫情趨緩，加上夏天非花卉主要產季，總產量減少，但包括百合、洋桔梗、玫瑰等七夕熱門送花品項需求增加，市場批發價格皆飆高。

林宏彥說，七夕花卉行情已經在前1、2周反映，這兩天批發均價已有回穩趨勢，隨著七夕過後，農曆七月間民間婚喪喜慶活動較少，家戶的普渡用花也因團拜形式興盛而減少，預估花卉價量9月起將減少2、3成。

(中時 )