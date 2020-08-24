孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，2018年3月在美國賓州被控恐怖威脅等罪遭關押8個多月，直到12月才返台，並被判處終生不得入境美國，不過今（24日）則傳出，孫安佐在美持有槍枝零件，遭刑事局幹員依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》帶往士林地檢署偵查，依製造手槍未遂罪提起公訴，最重可判7年徒刑，對此，孫安佐、狄鶯親姊狄玫以及孫安佐剛考上的醒吾科大也都發聲了。

醒吾科大公共事務心主任郭石城表示，站在學校教育立場，本校一定會用最豐沛的教育資源導正安佐的偏差行為，至於安佐所涉及的官司，孫鵬夫妻已經委請律師，循司法途徑進行法律程序，醒吾科大強調，孫安佐已考取本校流行藝術學院表演藝術系，他在學習方面非常的努力，而且在校是同學間公認的陽光男孩，相信法院會給予他一個公平自新的機會。

醒吾科大指出，孫安佐目前非常認真的在表演藝術方面學習，他也對這方面相當的有興趣，相信他會透過自我學習與學校的資源配合下，完成他自己的努力目標，校方會盡力讓安佐成為影視圈最亮麗的新星。

狄鶯日前站台兒子孫安佐開的飲料店。（圖／本報系資料照片）

20歲孫安佐被判處終生不得入境美國，如今傳出他最重恐面臨7年徒刑，根據《自由時報》報導，當事人孫安佐則透過經紀人發聲，他先是感謝外界關心，並表示：「目前沒有什麼需要回應」。

狄鶯、孫鵬則是沒接媒體的電話、訊息已讀不回，不過狄鶯的親姐姐狄玫得知後，她很心疼孫安佐在台灣落難，身為阿姨的狄玫感嘆，實在不知道會發生這樣的事「前陣子我才跟狄鶯他們一家人吃飯，我希望他能度過這個難過。」

(中時新聞網)