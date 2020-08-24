立委劉櫂豪24日表示，服務處與台灣智慧移動協會、台東愛鄉協會合辦「2020親子樂暑騎」親子趣遊活動，活動內容包括彩繪、3D立體拼圖及兒童電動小機車等，希望能讓民眾體驗智慧交通、空汙環保議題、深耕道路安全教育以及享受小小騎士夢的體驗。

劉櫂豪強調，暑期開始以來，國內旅遊大爆發，外出旅遊各地景點人滿為患，因此特舉辦親子遊憩活動，讓大家不須出遠門也可玩得開心，同時寓教於樂，也能讓家長及小朋友建立正確的道路安全及環保觀念。

劉櫂豪表示，讓台東鄉親擁有便利、平等的交通設施是他的使命，在立法院推動爭取的南迴鐵路電氣化即將在年底通車外，花東鐵路雙軌化也於上週通過環評，鄉親往來其他城市將更為便捷。

除大眾運輸外，私人交通運具的環保效能也是政府長期關心的議題，劉櫂豪認為，台東的好山好水是最為重要的資產，電動機車近日越來越普及，期待能有效降低廢氣排放所造成的影響，也就能更實際為台東的環保盡一份力量。

(工商 )