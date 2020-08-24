正妹算命問感情問題，對方瞎扯天蓬元帥豬八戒，還說要「肉身解決」。（照片來源：《爆怨公社》）

宗教信仰，原本是讓迷惘的人們，能得到心靈上的慰藉，但卻有些不肖人士，藉機詐財、騙色，雖然類似事件層出不窮，但仍有許多人上當受騙。一名年輕女子算命問感情問題，對方竟扯出天蓬元帥豬八戒，還說要「肉身解決」，幸好女子機靈，立即封鎖對方，並沒有上當受騙。

一名女網友在臉書《爆怨公社》發文，表示遇上了超扯的事，她想要算感情問題，對方回她：「天蓬元帥就是豬八戒…如果要破救妳感情的話，你會願意？」，女網友進一步問是什麼方法，能講清楚嗎，對方竟回「借你的肉身去…解決」，讓女網友傻眼到極點。

女網友貼出雙方對話截圖，更表示「雖然是我自己想請教他算命的，但真的有那種.....男女雙修的事情喔？？？？？然後一直不時的賣關子，那麼蝦的事情，竟然會被我遇到」。

社員們也紛紛回應：「還是很多神棍得逞啊...有上新聞的就不少了！沒上新聞的就更不用說了！」、「這該公佈是那個騙仙仔，騙財就算了還想騙色，天篷元帥連常娥都搞不定了還能搞凡人的感情嗎？感情不該是找月下老人的嗎？」；

「帶著警察去找他雙修」、「幫天蓬大元帥澄清一下，祂跟豬八戒沒有關係……而且跟玄天上帝是同位階的…」、「可怕的是 還是有人信」、「所以借肉身是要當八戒的乩身喔！科科～」、「這個是不及格的神棍，嚴格上來說連當神棍的資格都不配，光第一句天篷元帥就露餡了，誰會說天篷元帥是豬八戒」；

還有網友好奇對方還會說出什麼搞笑的話，要原PO別急著快封鎖，「好奇他後面怎麼說」、「你給我解開他封鎖喔 ，我們都想看他接下來要說什麼」、「好想看喔！不要急封鎖啦！讓大家笑笑嘛」。

(中時新聞網)