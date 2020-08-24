小琉球海域海膽入侵？1名琉球漁會人員日前帶友人下水浮潛，除了看到海底珊瑚白化嚴重，還發現海中滿滿都是海膽，其他生物數量極少，讓他驚呆了。海膽數量太多吃光海藻，將造成海洋生態瓦解，對靠漁業及觀光生存的居民來說影響極大。

漁會人員表示，21日有朋友來訪說要下水浮潛，他想好幾年沒浮潛了，便帶著攝影器材一起下水，觀察最近白化很嚴重的珊瑚；沒想到從潮間帶走進海裡，竟看到滿滿的都是海膽，其中以俗稱「魔鬼海膽」的刺冠海膽數量最多，其他珊瑚礁生物則寥寥可數。

他說，幾乎整個海裡都是海膽，連踏出一步的空間都沒有；海膽多的就像割草機一樣吃光海裡的海藻，原本數量最多的馬尾藻，現在西半部海域幾乎已看不見，可說是「寸藻不生」。海膽數量增加的問題已經好幾年，沒想到今年如此嚴重。

不像馬糞海膽（白棘三列海膽）受到老饕喜愛，他說，魔鬼海膽的咕咾味（珊瑚礁腥味）極重，很少人吃，沒了人類這最大天敵，才會繁衍如此興盛。琉球區漁會總幹事蔡寶興說，海膽已多到入侵漁港內，甚至會爬到船底吃藻類。

他說，包括小琉球的觀光金雞母「海龜」，許多海洋生物都以海藻為食物，海藻同時也是「育嬰房」，約90％魚類的卵都屬漂浮性，必須依附在海藻上孵化。海藻對海洋生態系非常重要，若消失將造成海洋生態系瓦解，對漁業及觀光都會造成極大影響，希望相關單位能重視，幫忙解決海膽過多的問題。

(中時 )