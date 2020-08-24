陸生終於可以來了！教育部今天宣布，即日起開放19個國家／地區以外之新生（含先修華語之外交部台灣獎學金受獎生），以及大陸學位生來台就學，此次開放預估將約有1萬名境外學位生可申請入境。

教育部表示，由於境外學位生來台必須先取得有效入台證件（如簽證、居留證或入出境許可證等），加以目前國際航班尚未全面恢復營運，且學生必須事前預定合適檢疫場所完成居家檢疫，根據過去2個月來整體入境狀況及每日學生入境情形，本次開放後，推估未來2至3個月平均每日約有數百餘人依序入境，入境時程預期將超過開學日。

教育部已請學校啟動安心就學措施，妥適安排學生開學選課、註冊繳費、修課方式、成績考核、請假休？學及輔導協助等事宜，提供彈性修業機制，以即時提供協助。

教育部表示，境外學位生來臺須完成14天居家檢疫，同時相關防疫措施需依指揮中心規定落實執行。學校將協助學生事先洽妥防疫？？或安排中央檢疫所，或於暑假期間入住經地方衛政單位檢核通過之校內外檢疫宿舍作為檢疫場所；而學生入住檢疫場所後，學校都需依規定進行居家檢疫關懷，並配合至「大專校院境外生居家檢疫關懷系統」落實境外生居家檢疫期間之追蹤與紀錄。

(中時 )