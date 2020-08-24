孫安佐在《馗降：粽邪2》飾演YouTuber。（華影國際提供）

孫安佐2018年3月間在美國賓州被控恐怖威脅等罪遭關押8個多月，同年12月10日遭美強制遣返出境回臺灣後，遭刑事局幹員依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》帶往士林地檢署，檢察官經近2年偵查，24日依「製造手槍未遂罪」提起公訴，恐面臨7年徒刑。對此，孫安佐和父母孫鵬、狄鶯尚未做出回應，而日前才與他們一家人聚餐的狄鶯親姊狄玫則心疼孫安佐，希望他能度過這個難關。

20歲的孫安佐返臺後，轉型當YouTuber、開飲料攤「聯邦手搖」，還主演鬼片《馗降：粽邪2》，電影將在9月2日上映，如今剛好面臨起訴階段，電影監製鄒介中則坦言沒料到剛好遇上宣傳期，也表示孫目前會繼續配合宣傳活動，他說：「我希望他沒事，可以在這個產業繼續做想做的事。」

鄒介中透露去年8、9月的時候剛好找上孫安佐進劇組拍片，「他為了演出電影要先上一個月的表演課，也寫下3000字的自我介紹功課，看他內心世界想什麼，他那時就有說從小想當警察，因為可以保護人，這也是他對槍械這麼有興趣的原因，他真的懂很多這方面的知識」，跟孫安佐合作的過程他形容：「他真的是很認真的孩子，可以感覺到他很單純、沒心機，希望大家透過電影中的表演來感受。」

而剛考上的醒吾科技大學表演藝術系院長舒宗浩則第一時間與好友孫鵬聯繫上，他表示：「孫安佐在美國付出代價了，在台灣的審判還要等。不過他雖然還沒入學，但已經是我們的正式學生，所以第一時間和學生家長聯繫了解狀況了，我們也尊重他的受教權，接下來也會安排他做一些公益回饋，等於讓他有自新的機會。」

(中時 )