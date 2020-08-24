黑石集團（Blackstone Group Inc.）表示，已同意以47億美元（包括債務）從私募股權競爭對手手中收購家譜提供商Ancestry.com。這家公司以家族病史研究和DNA測試聞名。

Ancestry.com是全球最大的DNA服務提供商，該公司向客戶銷售家用DNA檢測試劑盒，來追蹤其家譜並確定遺傳健康風險。黑石集團希望在COVID-19大流行期間留在家裡的更多消費者能夠轉向Ancestry.com獲得服務。

黑石集團資深董事總經理戴維·凱斯鮑姆（David Kestnbaum）在一份聲明中說：「我們相信，隨著各個年齡段和背景的人們對了解更多有關其家庭歷史和自己的興趣越來越濃厚，祖先的發展道路就很重要。」

這筆交易是黑石集團從黑石資本合夥人八號（Blackstone Capital Partners VIII）中的第一筆收購，黑石集團是有史以來最大的私募股權基金，去年從投資者那裡籌集了260億美元。

Ancestry.com在大約30個國家/地區擁有300萬付費客戶，年收入超過10億美元。它成立於1996年，是一家家族歷史網站，在隨後的20年中利用了DNA測試和手機應用程序的發展來擴展其產品範圍。

黑石正從私募股權公司Silver Lake，Spectrum Equity和Permira手中收購Ancestry.com。另一位Ancestry.com投資者新加坡主權財富基金GIC表示，將繼續持有該公司的少數股權。

此次收購的價格與四年前Ancestry.com的估值相比有了顯著提高，當時Silver Lake和GIC以26億美元的估值，對這家位於猶他州Lehi的公司進行了投資。

黑石集團高級董事總經理戴維·凱斯鮑姆（David Kestnbaum）在一份聲明中說：「我們相信，隨著各個年齡段和背景的人們對瞭解更多有關其家庭歷史和自己的興趣越來越濃厚，祖先的發展道路就很重要。」

這筆交易是黑石集團從黑石資本合夥人八號（Blackstone Capital Partners VIII）中的第一筆收購，該公司是有史以來最大的私募股權基金，去年從投資者那裡籌集了260億美元。

Ancestry.com在大約30個國家/地區擁有300萬付費客戶，年收入超過10億美元。它成立於1996年，是一家家族歷史網站，在隨後的20年中利用了DNA測試和手機應用程序的發展來擴展其產品範圍。

(中時新聞網)