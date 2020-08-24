醫揚(6569)下午舉行法說會，短期來看疫情無法立即消失，總經理王鳳翔說，這對醫療體系產生很大的影響包括：1.病患人數的改變，除了病人變少外，需要開刀的人也變少；2.醫療資源的分配，包括科別、護士及預算等都將會重新分配；3.醫療行為的改變，AI智慧醫療及遠距醫療受到歡迎。醫揚因應市場變化，今年下半年將繼續「三新」策略布局，包括新高毛利產品線、新客戶AI+Telehealth以及新技術開發AI+電池。

董事長莊永順直言，以往公司對醫療硬體領域著墨較深，去年與台科大合作成立聯合研發中心，將會朝軟體領域來準備，將會特別放在遠距醫療協同設計開發以及人工智慧如何協助醫療方面的作業來進行，明年公司將有一組研發人員進駐台科大，希望一起規劃出新的系統軟體。

醫揚首季出貨受疫情影響很大，不過第2季出貨已較首季成長逾4成，上半年爆出新冠肺炎疫情之後，防疫產品的應用非常緊急，公司在上半年推出很多的AI產品上市，也推了一系列的醫療機械人，並獲得德國紅十字會救護車合約、美澳遠距醫療合約、全系列醫療AI開發專案等。

(時報資訊)