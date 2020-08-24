人長期處於噪音環境，身心無法獲得充分休息，都市中住在大樓、公寓式等集合住宅，住宅隔音就顯得非常重要，該如何降低住宅環境噪音，21世紀不動產提出三個撇步，包括把噪音「隔」在外頭、鋪天蓋地趕走噪音以及選用軟性材質吸收聲響，打造出居家環境的抗噪好體質，防止噪音干擾之外，也能確保自家不會造成別人的困擾，減少糾紛。

第一個小撇步，普通單層玻璃無法阻隔聲音傳導，加裝隔音氣密窗可以有效降低室外噪音，雙層真空玻璃抽掉中間層的空氣，也阻隔了聲音傳播。氣密窗擁有良好的氣閉性，加上玻璃的厚度，安裝氣密窗後，在一定程度上能夠有效降低噪音。除了窗戶之外，牆壁是隔音的根本。如果在裝修時選用隔音材料，在泥作時加入吸音棉、隔音墊，可以避免聲波穿透牆面，或採用文化石等粗糙的牆面材質，就可以降低空間殘響，加強降噪效果。

第二個小撇步，大樓式的集合住宅普遍存在共振問題，除了上下樓層樓地板聲音，水管與衛浴的排風孔都是共通管道，如果沒有仔細做好隔音，噪音可能經由共管傳導到房間，管道間的低頻流水聲也會在夜深人靜的時候傳出擾人聲響。為了減少噪音，可以在吊頂天花板中塞進吸音棉，管道間也需要在泥作工程時，就在水管外層包覆隔音與吸音材質。唯獨上下樓層的踩踏噪音，撞擊的聲響即使有吸音材質仍然效果有限，還是需要住戶自我約束，如果擔心影響樓下鄰居，可以在自家採用地板隔音法。

架設木地板會比只有磁磚或石材地坪更能降低聲響。在鋪設木地板之前，可以先舖上隔音地墊，利用其中的多層結構緩衝聲能，減少木地板會產生的「喀吱」聲響。工法建議則是平舖或直舖，會比架高的木地板更為密合，減少異音，材質上建議選用比實木地板更為柔軟的軟木地板，質軟柔韌的材質做為緩衝，可以有效減少拖鞋與木地板產生摩擦的聲響。

第二個撇步，在臥室可以選用窗簾和地毯、木質家具及無紡布壁紙。無紡布壁紙是一種以棉麻等天然植物纖維經無紡成型的壁紙，觸感柔軟的布面材質，除了設計上的美感裝飾，營造出一種寧靜的舒適氛圍，木質溫潤觸感也可以降低地板給人冰冷的感覺。這些材質都擁有豐富紋路肌理，除了讓這種材質厚實柔軟之外，可以降低聲波在空間中來回反射的低頻震動，過濾掉嗡嗡聲響，就能夠讓室內的靜音純化，給人真正安穩舒放的舒壓感。

(時報資訊)