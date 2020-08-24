張睿家今年初夏轉換新東家全新出發，七夕情人節將至，他24日抽空至伊甸大龍養護中心，與身心障礙住民來場浪漫的午餐約會，並分送象徵甜蜜的巧克力花，與身障朋友一同共度歡樂且難忘的情人節。化身為「一日情人」並現場分送巧克力花束的張睿家坦言，情人節送花對自己來說是很「特別」舉動，因為他不是「浪漫派」，「我是務實主義者，比較不常送花，平常買禮物的話我會去觀察對方缺什麼，如果是缺鞋子、包包的話，我會認真去翻雜誌挑禮物，不會隨便亂買。」

問他為情人做過最浪漫的事是什麼，他笑說：「應該就是送花吧！人生第一次買花送人就是為了討女友歡心，我私底下真的很少送花！但我如果有買禮物的話通常就會藏起來，讓她自己去找出來發現驚喜，這樣算浪漫吧？！」與女友交往6年多的他說目前還沒有結婚計劃，「現在這期間，有戲拍是很幸福的一件事，因為前半年工作停擺滿多的」。

張睿家現身大龍養護中心擔任「一日情人」。（盧禕祺攝）

他加入新東家後演出的第一個戲劇作品《我的老闆是隻貓》甫在日前殺青，飾演「貓妖」的他表示，劇中滿多吻戲，所以拍攝期間他滿常親吻家中的愛貓、觀察牠們的表情，「牠們通常反應是很厭惡，牙齒會露出來，但我就是強吻牠，是有層次的，前面採強迫式，後面再採低姿態，讓牠聞聞我，牠就會把嘴巴湊過來」，但如果牠們覺得不開心，則會伸出手擋住他的嘴巴。他坦言下戲之後仍會「貓上身」，回到家最常做的事就是「跟貓說話聊天」，還會盯著四隻愛貓睡覺看到入神，他笑說：「回家收工後會抱著貓看牠們每一隻的臉，然後盯著他們很慵懶地躺在客廳睡覺的樣子，覺得超紓壓，也會有幸福的感覺！」

自稱是貓奴的張睿家自爆曾帶四隻愛貓去看寵物溝通師，他表示當初是抱著好奇的心態去試試，因為家中四隻貓個性不一樣，後來看了溝通師才發現老么抱怨「可不可以不要一直抱我」、老大則是覺得其他三位弟弟妹妹很煩，結果讓張睿家有些訝異，他笑說：「因為老大在我每次出門前都會擋住家門口喵喵叫，讓我很不忍心，我以為他會覺得孤單，所以才又養了其他三隻貓。老么則是因為長得太可愛了，所以我常常把牠抱起來摸摸親親，結果沒想到溝通師說牠其實很懶，不喜歡被人家抱來抱去移動身體！所以每次我抱牠，牠就有種眼神死的厭世臉」。

張睿家現身大龍養護中心擔任「一日情人」。（盧禕祺攝）

愛貓成痴的張睿家其實小時候是養狗，他剛出道時有養一隻黃金獵犬，但愛犬在兩歲那年因為熱衰竭而過世，「我記得牠在醫院的時候，我正在日本宣傳《盛夏光年》，醫生建議讓牠安樂死，因為牠的的內臟都因為高溫受損了，就算救活也會很痛苦。那時候我就在日本街頭大哭！」

剛拍完《我的老闆是隻貓》的張睿家透露在戲中有不少動作戲，有摔有打讓他過足打鬥戲的癮，其中還有一個爬到天橋外掛在欄杆上讓他印象深刻，但敬業的他堅持不用替身全程撐完。接下來他透露有一部戲要拍，年底還有一部影集，讓他笑說：「準備報復性拍戲！」

(中時 )