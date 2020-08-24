工研院小基站網路智能規畫與管理技術，再度獲得全球行動通訊產業的年度大獎-小型基地台全球論壇評審團特別獎。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

羅浚濱／竹縣報導

工研院研發的「小基站網路智能規畫與管理技術 」獲得全球行動通訊產業的年度大獎-小型基地台全球論壇（SCF）評審團特別獎榮譽，這是工研院小基站智能管理技術第二次獲得評審團特別獎，目前此技術已與明泰科技合作。

工研院指出，這次獲獎關鍵是透過AI人工智慧，在小基站網路布建與優化提供最佳配置解決方案，協助網通設備商和系統整合商在專網場域建置時，如在布建數量、位置與射頻等有最佳化配置建議方案，並能自動優化專網場域的訊號覆蓋。

工研院資通所所長闕志克表示，傳統小基站網路的布建與維運，需要有經驗的工程師進行規畫、優化、監控與維護，耗費許多時間與營運成本。

工研院開發的「小基站網路智能規畫與管理技術」，能讓一般企業專網場域的布建規畫時間，從數天或數周縮短至幾小時內，即可找出最佳的網路規畫建議，可快速反應並彈性調教小基站網路配置，更貼近用戶使用需求。

闕志克說，該技術目前已拓展到協助網通廠商、專網系統整合廠商進行精準網路布建，讓國內智慧醫療、智慧製造、智慧交通、智慧商務等5G專網應用能更順利落地，實現5G專網精準規劃與智慧優化的應用情境。

明泰科技總經理林裕欽表示，明泰科技在小型基地台的研發從3G時代便已開始，也積極響應政府5G政策，長期與工研院在許多專案場域做密切合作，近期包含公共事業電力物聯網、 三軍總醫院智慧醫療、智慧展演等做5G試驗場域。

(中時 )