今年全國義民祭由大隘祭典區輪值，文化局舉辦的「義民爺禮讚-挑擔奉飯義民情」，29日將在北埔慈天宮登場，藉由完整儀式，緬懷當年客家先民對義民爺的感恩和闡揚義民祭核心精神。

縣長楊文科、客委會副主委范佐銘、義民廟董事長林光華等人，24日在縣府一同挑擔進場為活動揭幕，在竹縣客家舞蹈團表演「旗振風揚義民爺」後，展示今年設計的義民爺平安符。

29日「義民爺禮讚-挑擔奉飯義民情」活動當天， 將由縣長楊文科親自發送過香爐的限量平安符給民眾，他歡迎喜民眾來到現場，一同體驗客家義民文化。

楊文科表示，義民祭是延續客家「義民精神」與傳承「傳統祭典」的民間活動，這不只是新竹縣的大事，也是全世界客家人最重要的活動，今年輪值的大隘區為北埔鄉、寶山鄉及峨眉鄉，自清光緒3年（1877年）開始輪值，今年是第11次，歡迎所有鄉親一同參與。

委會副主委范佐銘表示，新竹縣義民祭是國家重要的民俗活動，褒忠亭義民節祭典為國家指定重要民俗中，唯一屬於客庄傳承的無形文化資產，具指標性及文資價值，歡迎全國民眾一起來到新竹縣了解及體驗義民祭文化。

「2020全國義民祭在新竹縣」活動，文化局今年規畫五大主題，相關訊息請上「竹縣go藝思」或「新竹縣ing」粉絲專頁查詢。

(中時 )