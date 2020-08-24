竹縣以客家人居多，中醫大新竹附設醫院向客委會爭取「醫客有愛、你我無礙」推行公事客語無障礙環境計畫，讓醫護人員參加學習客語，用客語增進醫病親切感，期讓保健觀念能快速及明確完整的傳達給病患。

中醫大新竹附醫院特別邀請客委會客語薪傳師、廣播金鐘獎主持人徐子雁擔任講師，一共授課4堂課並拍攝客語MV，希望讓該院更多醫護人員學習客語。

徐子雁表示，課程著重在日常問診，例如「哪裡不舒服？」「有發燒嗎？」 「頭會痛嗎？」等，希望營造客語無障礙的就醫空間，讓客籍病患或家屬，在醫院也能使用客家話，拉近醫病關係。

和徐子雁拍攝客語MV的內科部林醫師說，新竹縣病患多為客家人，透過客語溝通有親切感，可增進醫病關係，他第一次學客語有始有終上了4堂課，「惡補」後可以客語稱呼60歲以上女性「阿姨」，60歲以上男性「阿叔」，「你哪裡不舒服？」等客語。

目前，中醫大新竹附醫的總機、電梯、廣播都有徐子雁錄製的客語版介紹，在一樓大廳服務台區標示專屬的客語服務區，社工室也組成客語志工服務組，提供來院民眾客語服務，同時，院內員工熟悉客語，會配戴「捱講客」的徽章，讓就醫民眾可直接以客語進行溝通。

(中時 )