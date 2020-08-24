（「寶寶優步」配合交通部9月1日起實施的兒童安全座椅新規定，搭配通過安全認證的Combi汽車安全座椅，無需事前預定。圖／Uber提供）

Uber與合作車隊於24日正式宣布，重啟彰化地區服務，結盟台中本地業者「中華大車隊」及「中天計程車隊」，「菁英優步」服務的營運範圍包含全彰化，「菁英 Plus」、「寶寶優步」兩項服務，初期則包含北彰化，並將逐步擴增服務範圍。

歡慶新城市服務，Uber說，特別提供新用戶4趟5折的乘車優惠，輸入優惠序號「我愛彰化」即可享有優惠！

Uber表示，自去年起配合中央、地方政府及交通主管機關的輔導，以Uber網際網路系統科技協助推動「多元化計程車」營運，攜手車隊，包含「QTaxi、中華正大車隊、台中中華衛星大車隊、皇冠大車隊計程車、大慶大車隊」，以及新加入的「中天車隊」，協同租賃車業者，擴大服務版圖至全台8大城市，包含基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、高雄。

在服務內容上，Uber指出，使用Uber網際網路系統的車隊業者，將能提供乘客多元的「搭乘選擇」與「個人化功能」，滿足不同使用情境。

Uber說明，強調寬敞舒適體驗的「菁英Plus」，提供較新且寬敞車輛空間、精選優質好評職業駕駛，乘客可針對「溫度」、「對話」等偏好在叫車時先行設定。

至於「尊榮優步」，Uber表示，則提供高檔車款與尊榮服務，而最受乘客歡迎並於每日通勤使用的「菁英優步」，則是提供價格平實又舒適的車款。

另外，Uber還提到，「寶寶優步」搭配通過安全認證的「Combi汽車安全座椅」，是目前唯一一個無需事前預定、隨選即有的隨車服務，並且配合交通部於9月1日起實施之兒童安全座椅新規定，車內均附有0～7歲嬰幼童皆能使用、前後向皆能安裝之安全座椅，全程守護嬰幼童安全，讓家長出門更放心；而「樂聚優步」以廂型車或休旅車提供6人共乘的舒適空間，可放置額外行李，更是三五好友、小團體出遊的不二首選。

(工商 )